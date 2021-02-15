تونس 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة التونسية اليوم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش .وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس التونسي أعرب خلال اللقاء عن انفتاح بلاده واستعدادها لوضع كل إمكانياتها للإسهام في إنجاح المرحلة المقبلة إثر الاتفاقات السياسية الأخيرة، مشددا على أن نجاح مهمة الأمم المتحدة في ليبيا نجاح لليبيا ولتونس ولكامل المنطقة.وأضاف البيان أن المسؤول الأممي أكد استعداده لمواصلة التشاور والتنسيق مع تونس والاستفادة من خبراتها وتجربتها من أجل بلوغ حل سياسي نهائي للأزمة الراهنة بما يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها.// انتهى //16:26ت م0150