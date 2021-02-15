الدمام 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة بمجلس أعمال الجبيل -عن بعد- اليوم ورشة عمل بعنوان "الشراكة في تحسين بيئة السكن للعمال والأفراد", بمشاركة عدد من مسؤولي أمانة المنطقة الشرقية.وتناولت الورشة أهمية تحسين بيئة السكن للعمال والأفراد من خلال تطبيق الإجراءات التنظيمية اللازمة للتحسين بما يتماشى مع اشتراطات السلامة وفقًا لأفضل المعايير العالمية.وأوضح وكيل أمين المنطقة الشرقية المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي أن الأمانة عملت على اتخاذ عدة إجراءات وخاصة فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا بين العمالة، وإجراءات أُخرى تُراعي التطوير والتنظيم على المدى الطويل لسكن العمال، كالعمل على تحديث اللائحة للشروط الصحية لمساكن العمالة.من جانبه أفاد مدير صحة البيئة بالأمانة الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشهيل أنه تم اعتماد دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها في الإسكان الجماعي للأفراد الذي يحتوي على عدد من الاشتراطات، منها ما يتعلق بمواقع المساكن الجماعية للأفراد وأيضا ما يتعلق بالمباني والتصاميم والمواصفات الفنية، والصحة والسلامة والبيئة، واشتراطات وقت الأزمات واشتراطات حقوق الأفراد، وأخيرا اشتراطات خاصة لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات واستخدام جداول المخالفات.// انتهى //17:40ت م0163