إسلام آباد 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسلقي جندي من رجال قوات حرس الحدود الباكستانية مصرعه جراء هجوم شنّته عناصر إرهابية على نقطة أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن مسلحين أطلقوا وابلاً من النار على نقطة تفتيش تابعة لفيلق حرس الحدود على طريق سريع في إقليم بلوشستان مما أدى إلى مصرع جندي.وأضاف أن قوات الأمن طوقت الموقع وشنّت عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن الإرهابيين الذين نجحوا في الفرار من الموقع بعد شن الهجوم، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.// انتهى //17:49ت م0169