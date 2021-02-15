الرياض 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسأكدت عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتورة نورة بنت عبدالحميد شقير أن أدب الأطفال يوسع من خيال الطفل ويزيد من مداركه، ويعمل على تقويم السلوك وتنمية المهارات عند الأطفال مثل : تحسين المهارات اللغوية، وبناء بيئة ودية محترمة في المدرسة والبيت .وتحدثت الدكتورة شقير في المحاضرة التي نظمتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أمس بعنوان " عن ماذا نكتب للأطفال ؟ "، عبر حساب المكتبة على الإنستقرام، عن عدة محاور منها: كيف نجد الموضوع المناسب للكتابة عن الطفل، وكيف تؤثر البيئة المحيطة والأحداث على اختياراتنا للموضوع، كما تناولت ضمن محاور المحاضرة : استخدام الأسلوب الاستطلاعي لإيجاد موضوع مناسب للطفل .وأوضحت المحاضرة أهمية أدب الطفل وأهمية استخدامه من قبل الكثير من المربين أو المختصين لأغراض مختلفة مثل : تقويم السلوك أو تنمية مهارة معينة عند الأطفال كتحسين المهارات اللغوية وبناء بيئة ودية محترمة في المدرسة أو البيت، وتوسيع خيال الطفل، وزيادة مداركه وفتح الأبواب أمامه نحو مستقبل أفضل .وبيّنت الدكتورة نورة شقير أن الطفل يحتاج قصص الأطفال كحاجته للهو واللعب، فهو يجد فيها متنفسا للطاقات بداخله، فأدب الأطفال يلعب دوراً مهماً في التعليم لأنه يوفر المعرفة والترفيه ، فهو يمثل نموذجاً مثاليا لـ"الترفيه التربوي"، لذلك فإن الكتابة للطفل تحتاج إلى أن يكون الشخص على قدر عالٍ من الوعي بأهمية الكتابة للطفل، وعلى دراية بالمجالات الأدبية والتربوية والاجتماعية .وأكدت أن الكتابة للأطفال أصعب وأكثر تعقيدا من الكتابة للكبار على الرغم من البساطة الخادعة في ظاهرها ، مؤكدة على أهمية أن أدب الأطفال يُكتب بأسلوب يجمع بين المتعة والفائدة ، لأن الطفل بطبيعته يميل لما هو ممتع و أقرب للعب ولا يمكن مخاطبته بأسلوب جاد مثل الكتابة للكبار .وختمت محاضرتها بأن الكتابة للأطفال لا تحتاج موهبة فقط وإنما تحتاج إلى علم وموهبة معاً، إضافة إلى اطلاع كبير على ما تمت كتابته ونشره، وأيضا الاستعانة بآراء الخبراء في هذا المجال .وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات أدب الطفل لعام 2021 ضمن البرنامج الثقافي للمكتبة الذي يعمل على إبراز ثقافة الطفل، وما يتعلق بها من فنون ورسومات وقراءة وقصص للأطفال وأدب للأطفال بشكل عام ، حيث تحرص المكتبة منذ تأسيسها على العناية بثقافة الطفل وأدب الطفل، وخصصت قسما لمكتبة الطفل، ونادياً لكتاب الطفل يعمل على تعزيز العلاقة بين الطفل والكتاب والتقريب بينهما ، وهو مفتوح لجميع الأطفال في أنحاء المملكة، كما أصدرت المكتبة الكثير من كتب الأطفال المتنوعة .// انتهى //17:49ت م0170