تبوك 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك طلابها بمختلف المراحل التعليمية على المشاركة في مسابقة " كانجارو" العالمية للرياضيات 2021، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم ويشرف على تنفيذه إدارة النشاط الطلابي.وحثّت جميع مدارس المنطقة على تشجيع الطلاب على المشاركة في هذه المسابقة لما تنطوي عليه من أهداف رائدة تعمل على ترسيخ أهمية تعليم الرياضيات على المستوى العالمي وتنمية مهارات الطلبة المعرفية والتطبيقية في الرياضيات وتعزيز شغفهم بها وتطوير قدراتهم لتوظيفها في مختلف الأنشطة الحياتية.يذكر أن مسابقة كانجارو للرياضيات تعدّ من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب، وتستهدف المسابقة الطلبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي، و يستمر التسجيل فيها حتى الـ3 من شعبان المقبل، وذلك عبر الرابط : http://www.kangarooksa.com .// انتهى //17:59ت م0173