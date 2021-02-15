جدة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب / محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاط ترويج المواد المخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، أسفرت عن رصد قيام أحد الأشخاص بالترويج لمواد مخدرة ، في أحد أحياء محافظة جدة ، وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتمكنت الجهات الأمنية المختصة - بفضل الله -من تحديد هويته - مخالف لنظام الإقامة من - الجنسية الأثيوبية - والقبض عليه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر ، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته للنيابة العامة .// انتهى //17:59ت م0174