‎المدينة المنورة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واستنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يوم الأحد القادم فعاليات "أسبوع البحث العلمي الثاني" افتراضيًا، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية.وأوضح عميد البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور صالح العمري أن أسبوع البحث العلمي بالجامعة يشهد أكثر من ١٠٠ فعالية بمشاركة عدد من الجهات الأكاديمية والمساندة في الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تستفيد من إقامة هذه الفعالية العلمية من خلال استعراض إنجازاتها وأنشطتها البحثية الجارية، وخططها المستقبلية في مجال البحث العلمي، وسيشارك في هذا الأسبوع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس.وأضاف أن أسبوع البحث العلمي الثاني سيشتمل على سلسلة من الندوات واللقاءات العلمية والمحاضرات وورش العمل في مجالات البحث العلمي، كما سيعزز الجانب المعرفي والبحثي ونشر ثقافته، لا سيما أن هذا الأسبوع يهدف لإطلاع الباحثين على أهم المستجدات في ميدان البحث العلمي، وإذكاء روح التنافس، وزيادة الوعي تجاه البحث العلمي ورفع كفاءته لدى منسوبي الجامعة.وأشار العمري إلى أن التحضير لهذا الأسبوع العلمي بدأ مبكرًا، حيث ستشارك فيه أكثر من 13 جهة لها علاقة بالبحث العلمي بالجامعة، فيما سيشارك أكثر من 100 مدرب ومحاضر في تقديم الفعاليات المختلفة، متوقعًا حضور أكثر من 6000 مشارك ومشاركة للفعالية.// انتهى //18:16ت م0175