بيروت 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 1.68%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 668.58 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 69 ألفا و501 سهم، بقيمة مليون و400 ألف و952 دولارا، نُفّذت من خلال 36 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و833 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و947 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:16ت م0177