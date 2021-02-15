بروكسل 3 رجب 1442ه الم،افق 15فبراير 2021م واستبوأت الصين المركز الأول كشريك تجاري للاتحاد الأوروبي، متقدمة بذلك للمرة الأولى على الولايات المتحدة.وقال المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات" في بيان : إن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين سجلت نموا ملحوظا بينما انخفضت الواردات والصادرات إلى الولايات المتحدة بشكل كبير مقارنة بعام 2019 .وأوضح أن صادرات سلع الاتحاد الأوروبي إلى الصين ارتفعت بنسبة 2.2 % عن العام الماضي، كما ارتفعت الواردات بنسبة 5.6 % ، فيما انخفضت تجارة الاتحاد الأوروبي مع بقية العالم بشكل كبير من حيث الصادرات بنسبة 9.4 % ، والواردات بنسبة 11.6 % ، مشيراً إلى أن وباء فيروس كورونا أدّى إلى ضرر شديد بالتجارة عبر الأطلسي، حيث انخفضت صادرات السلع الأوروبية إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.2 % على أساس سنوي، وتراجعت الواردات بنسبة 13.2 %.وتُظهر تقديرات مكتب يوروستات أيضًا أن تجارة الاتحاد الأوروبي بدأت في الانتعاش خلال النصف الثاني من العام، لدرجة أنه في ديسمبر 2020 كانت صادرات سلع الاتحاد الأوروبي إلى بقية العالم وكذلك التجارة داخل الاتحاد الأوروبي أكبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مشيراً إلى أن فائض الاتحاد الأوروبي التجاري ارتفع بواقع 30.1 مليار يورو في عام 2020 ، مقارنة بـ 22.1 مليار يورو عام 2019.// انتهى //18:49ت م0185