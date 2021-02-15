الرياض 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واستأهل فريقا الخليج ومضر إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الثالثة والأربعين، بعد فوزهما اليوم في مباريات الدور نصف النهائي على النور والوحدة .واستطاع الخليج الوصول للنهائي بعد تجاوزه النور بنتيجة (26-36) في المباراة التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وانتهى شوطها الأول بالتعادل (11-11)، فيما نجح مضر في التأهل للنهائي عقب تخطيه الوحدة بنتيجة (22-26) في المباراة التي أقيمت على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، وانتهى شوطها الأول لصالح مضر (9-12).ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية للبطولة يوم الاثنين الـ17 من شهر رجب 1442هـ الموافق 1 مارس 2021م على صالة وزارة الرياضة بالدمام.// انتهى //19:20ت م0189