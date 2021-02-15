إسلام آباد 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسأبدى وزير الخارجية الباكستاني استعداد بلاده للتعاون مع الدول الصديقة في مجال الاقتصاد البحري.وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال مشاركته في المؤتمر البحري الدولي المنعقد حالياً في مدينة كراتشي بعنوان "تنمية الاقتصاد الأزرق في ظل بيئة آمنة ومستدامة" : إن باكستان تؤيد تشجيع استخدام الموارد البحرية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضمان الأمن الدائم في المنطقة.ودعا إلى ضرورة تعزيز الوعي بين جميع الجهات المعنية حول الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاقتصاد البحري.// انتهى //19:48ت م0193