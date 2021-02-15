واشنطن 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين اتصالاً هاتفياً الليلة الماضية بوزير الخارجية والدفاع الأيرلندي سيمون كوفيني.وأكد الجانبان خلال الاتصال عمق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وأيرلندا.وناقش الجانبان دور أيرلندا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكشريك عبر الأطلسي، إضافة إلى التحديات والأولويات المشتركة، بما في ذلك "كوفيد-19"، وتغيّر المناخ، والملف الإيراني.// انتهى //19:50ت م0194