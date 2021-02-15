الرباط 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسقررت الحكومة المغربية اليوم تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير الأخير لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد.وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا القرار يأتي على إثر تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا على الصعيد العالمي وظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وكذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.وتتضمن هذه الإجراءات حظر التجول الليلي، واستمرار إغلاق المقاهي والمطاعم والمحال التجارية الساعة الثامنة مساء، ومنع إقامة الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة.// انتهى //19:50ت م0195