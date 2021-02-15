كينشاسا 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسأعلن الجيش في الكونغو الديمقراطية ارتفاع ضحايا الهجوم المسلح على موقعين عسكريين إلى 16 شخصًا في مدينة لوبومباشي.وقال المتحدث باسم الجيش جوليس نجونجو تشيكودي : " قواتنا الآن في القرية بعد هذا الهجوم الذي أزهق أرواح مدنيين" لافتا النظر إلى مقتل ثلاثة جنود وأربعة مهاجمين و11 مدنيا.مما يُذكر أن مدينة لوبومباشي هي عاصمة منطقة كاتانغا الغنية بالمعادن، وتشهد بشكل متكرر عمليات تسلل ينفذها مسلحون ينتمون إلى ميليشيات انفصالية.// انتهى //19:52ت م0196