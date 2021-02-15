عام / أمانة القصيم تغلق منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية
الاثنين 1442/7/3 هـ الموافق 2021/02/15 م واس
بريدة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس
أغلقت أمانة منطقة القصيم خلال الخمسة الأيام الماضية (97) منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).
وكثفت فرق الأمانة أعمال الرقابة على المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والمجمعات التجارية، منفذة (14,600) جولة رقابية ، رصدت خلالها (134) مخالفة .
ووجهت الأمانة بتفعيل تطبيق توكلنا؛ للدخول إلى المقرات والمباني البلدية، بالإضافة إلى إلزام المنشآت التجارية بمتابعة تفعيله قبل الدخول للمنشأة.
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20:53ت م
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