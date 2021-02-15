بريدة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة منطقة القصيم خلال الخمسة الأيام الماضية (97) منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).وكثفت فرق الأمانة أعمال الرقابة على المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والمجمعات التجارية، منفذة (14,600) جولة رقابية ، رصدت خلالها (134) مخالفة .ووجهت الأمانة بتفعيل تطبيق توكلنا؛ للدخول إلى المقرات والمباني البلدية، بالإضافة إلى إلزام المنشآت التجارية بمتابعة تفعيله قبل الدخول للمنشأة.// انتهى //20:53ت م0202