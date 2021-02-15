الدمام 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسعقدت غرفة الشرقية، اليوم، عبر الاتصال المرئي، أعمال جمعيتها العمومية للعام المالي المنصرم 2020م، التي استعرضت إنجازات الغرفة وأنشطتها المختلفة وخدماتها المقدمة لأكثر من 104 آلاف منتسب من أصحاب الأعمال، ومُلخص المركز المالي للغرفة، ونتائج السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي 2020م، والموازنة التشغيلية والرأسمالية للعام الحالي.واستعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم الخالدي، الخدمات التي قدمتها الغرفة خلال جائحة كورونا عن بُعد عبر بوابتها الإلكترونية، حيث أطلقت نحو 11 مبادرة، وعقدت 106 محاضرات وورش عمل و 107 اجتماعات للجان و 110 اجتماعات لفرق العمل، ونظمت 137 استضافة وزيارة ولقاء مع المسؤولين، وإجراء العديد من البحوث الاستقصائية لاستطلاع مرئيات رجال الأعمال بمشاركة 396 منشأة، وأعدّت 9 دراسات وأوراق عمل متخصصة توضح مرئيات قطاع الأعمال والحلول المقترحة في ظل الأزمة، وأكثر من 61 دراسة وتقريرا اقتصاديا وورقة عمل متخصصة، و 25 تقريرا اقتصاديا حول العلاقات التجارية بين المملكة وعدد من الدول، ونحو 18 مرئية عن موضوعات اقتصادية مختلفة، وتزويد المشتركين بأكثر من 4902 خدمة معلوماتية، ومثلت بيانات قاعدة المشتركين نحو 79.6% من إجمالي الخدمات.وأشار إلى عدد المشتركين الساري اشتراكهم حتى نهاية العام الماضي بلغ 104.942 مشتركا بنسبة ارتفاع 8.6% مقارنة بـ 96.634 مشتركا حتى نهاية عام 2019م، واستمرت في تقديم خدمات الاشتراكات والتصديقات من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية ومراكزها في الخبر والجبيل، حيث بلغت الخدمات التي قدمتها أكثر من 140 ألف خدمة، كما قام مركز الاتصال الموحد والدعم الفني بالرد على أكثر من 10.000 اتصال واستفسار خلال فترة الأزمة، وكذلك استمرت أعمال وأنشطة واجتماعات لجان الأعمال والمجالس التنفيذية عن بعد باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة.وأفاد الخالدي أن عدد المستفيدين من الاستشارات القانونية التي قدمتها الغرفة لمشتركيها بلغ نحو 423 مستفيدا، منها 207 استشارات هاتفية، و 199 استشارة بحضور شخصي، وقدمت 17 استشارة عن طريق البريد الإلكتروني، وبلغ عدد قضايا التحكيم 26 قضية والانتهاء من 18 قضية، وبلغ عدد قضايا الأوراق التجارية (الاحتجاج) (220) قضية والانتهاء من 19 قضية، وعدد قضايا الخلافات التجارية 19 قضية والانتهاء من 14 قضية.وأوضح أن مركز غرفة الشرقية للتوظيف نظّم العام الماضي 12 لقاءً للتوظيف بالتعاون مع عدد من المنشآت، شارك فيها 1600 طالب عمل، قدمت خلالها 1637 وظيفة من 19 شركة، أما إجمالي عدد الفرص الوظيفية التي عُرضت خلال الموقع الإلكتروني للمركز 1410 فرص، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الموقع 71 منشأة، فيما نفذت 26 برنامجا تدريبيا قصيرا، وقدمت 5 دبلومات تأهيلية طويلة، و 31 نشاطا تدريبيا، وبلغ عدد الأيام التدريبية المنفذة نحو 181 يوما تدريبيا وبلغ عدد المتدربين بمركز التدريب 940 متدربا ومتدربة.وتطرق الخالدي، إلى خدمات الغرفة الموجهة لدعم سيدات الأعمال بالمنطقة،التي بلغت أكثر من 106 خدمات معلوماتية واستشارات في مجالات الاقتصاد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودراسات الجدوى، وعقد المركز نحو 13 لقاء للتواصل والمشاركة و 5 محاضرات توعوية و 5 زيارات و 14 لقاء عاما، كما عقدت لجنة المشاغل والمراكز النسائية 5 اجتماعات رئيسة ونظمت 4 لقاءات وزيارة واحدة و 4 ورش عمل، وعقد المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال 5 اجتماعات رئيسة و 3 اجتماعات لفرق العمل، وغيرها من اللقاءات والزيارات والمبادرات.فيما أولت غرفة الشرقية، المنشآت الصغيرة والمتوسطة عنايتها واهتمامها، فقدمت نحو 600 استشارة على مدار العام ما بين الاستشارات الإدارية والتسويقية والتأسيسية والفنية، ونظمت 3 دورات تدريبية و 2 محاضرة وورشة عمل و 16 لقاء، وقدمت الدعم لصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و92 استشارة، و 7 برامج تدريبية وورشة عمل، و 5 لقاءات تعريفية و 5 محاضرات، ودعمت شباب الأعمال بالمنطقة الشرقية بتنفيذ زيارتين وأطلقت مبادرتين (العمل عن بعد، إلغاء العمولة)، إضافة إلى تنظيم 5 لقاءات و 4 برامج تدريبية.وبين الخالدي، أن الغرفة أطلقت مبادرتين لتحسين البنية الاستثمارية في المنطقة، ( تجسير، لجنة الضيافة والترفيه لتقديم استشارات مجانية للعاملين في أنشطة الفعاليات والترفيه)، وعقدت استضافتين و 5 لقاءات مع مسؤولي شركات، وبلغ عدد الزيارات الدبلوماسية والرسمية والشخصيات المهمة للغرفة، نحو 8 زيارات، و 4 وفود تجارية زائرة، ونظمت 4 لقاءات، وبلغ عدد مشاركات رجال الأعمال السعوديين في الفعاليات والمناسبات الدولية نحو 9 مشاركات (4 لقاءات أعمال مشتركة، 4 وفود مغادرة للخارج، ومنتدى أعمال مشتركا).// انتهى//21:15ت م0206