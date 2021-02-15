القاهرة 03 رجب 1442هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسأعلنت القوات المسلحة المصرية عن إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ (3740) شخصًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 4 أنفاق بمحافظة شمال سيناء المصرية.وجاء في بيان للقوات المسلحة المصرية اليوم، أن حرس الحدود تمكن خلال الشهر الماضي من القبض على 170 مهرباً وخارجاً عن القانون ، فضلاً عن ضبط 144 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، و140 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب.وأشار البيان إلى ضبط 7 كيلوجرامات من الذهب المهرب، و15 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، بالإضافة إلى ضبط 1558 كيلوجرامًا من النباتات المخدرة، و535 ألف قرص مخدر، وكميات كبيرة من البضائع المهربة.// انتهى //22:47ت م0215