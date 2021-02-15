القاهرة 03 رجب 1442هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسوقّعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التعاون الدولي والمالية اتفاقية تمويل تنموي مع نظيرتها اليابانية مُمثلة في السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة "الجايكا"، بقيمة 25 مليار ين ياباني ما يعادل 240 مليون دولار.وأفاد البيان الصادر من وزارة التعاون الدولي المصرية اليوم بأن التمويل يستهدف دعم وتطوير سياسات التنمية في قطاع الكهرباء، وتعزيز جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمستدامة، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة المصرية؛لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد.// انتهى //23:13ت م0217