طريف 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" في جولة ميدانية اليوم، التزام المراكز التجارية والغذائية والأسواق والمطاعم بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ومدى تطبيقها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وتضمَّنت الإجراءات لبس الكمامة، وقياس درجة الحرارة، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والحرص على التباعد للحفاظ على السلامة العامة .// انتهى //23:49ت م0219