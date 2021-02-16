الخرطوم 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بوم أمس الاثنين، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السودان.وأكد البرهان خلال اللقاء حرص حكومة الفترة الانتقالية على تطوير شراكتها وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي ودوله في المجالات كافة .وأطلع رئيس مجلس السيادة السوداني السفراء على التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يشهدها السودان وما يتصل بها من تطورات بدول المنطقة.من جانبه أوضح رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بالخرطوم، السفير روبرت فان دن دوول فى تصريح له أن سفراء الاتحاد الأوروبي قدموا لرئيس مجلس السيادة التهنئة على تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة ، مؤكدا عزم الاتحاد الأوروبي على توثيق شراكته معها فيما يلبي تحقيق الانتقال الديمقراطي والتنمية المستدامة فى السودان.//انتهى //01:15ت م0005