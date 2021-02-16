برازافيل 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا اليوم، اجتماع دولي عبر تقنية الفيديو مخصص لتعبئة الدعم لمحاربة سرطان الأطفال في القارة الأفريقية.ويهدف الاجتماع إلى القيام بتعبئة شاملة حول الموضوعات المرتبطة بسرطان الأطفال في منطقة أفريقيا والتكفل بالمرضى، ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجههم، واقتراح الحلول الملائمة لهم.ويأتي هذا الاجتماع، الذي شاركت فيه 47 دولة أفريقية وقرابة 17 منظمة من المنظمات المعنية بمختلف الجوانب المتعلقة بسرطانات الأطفال، في إطار اللقاءات الدورية التي تنظم لإبراز ضرورة تضافر الجهود على المستوى الدولي لتحسين الخدمات الصحية للأطفال المصابين بالسرطان.// انتهى //02:42ت م0008