رام الله 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 5 وفيات و1048 إصابة و915 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية، فيما أكدت وزارة الصحة أن سلطات الاحتلال منع إدخال اللقاحات إلى قطاع غزة.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 18 فلسطينيًا من الضفة بينهم فتية، يهدم منازل وبركسات في القدس المحتلة.وأولت صحف الثلاثاء اهتمامًا بتنويه وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إلى تصاعد جرائم الاحتلال أمام توقعات بفتح تحقيق من قبل الجنائية الدولية قريبًا.وأوردت ما نشرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وثيقة ردت من خلالها على الانتقادات الإسرائيلية وخاصةً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، باتهامها بأنها متحيزة سياسيًا لصالح الفلسطينيين.وتحدثت عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ولفتت صحف فلسطين النظر إلى تأكيدات المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أهمية دور مصر في دعم التوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام المنشود في المنطقة، وكذلك التقدير لمساعي مصر المستمرة لرأب الصدع الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية.// انتهى //11:03ت م0037