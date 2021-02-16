جيزان 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسصرفت أقسام الصيدلية بالمرافق الصحية التابعة لصحة جازان 33,893 وصفة طبية عبر خدمة " وصفتي" وذلك خلال شهر يناير 2021م ، عبر 161 مركزاً صحياً ومستشفى مُفعّل لخدمة "وصفتي".وأوضحت "صحة جازان" أن الوصفات المصروفة بالمستشفيات بلغj 812 وصفة، فيما بلغت في القطاع المركزي 10756 وصفة، وبالقطاع الجنوبي 8237 وصفة، وبالقطاع الأوسط 1839 وصفة، وبالقطاع الشمالي تم صرف 6144 وصفة، إضافةً لصرف 798 وصفة بمركز بنى مالك، و 942 وصفةً طبية بمركز الجبلي،و4151 وصفة طبية بمركز الغربي، وتقديم 20 وصفة بمركز فرسان، فيما تم صرف 194 وصفة طبية بمركز السكري، لافتةً إلى أن العدد التراكمي للوصفات الطبية المصروفة منذ بداية الخدمة بلغ 362893 وصفة طبية.وتهدف خدمة "وصفتي" الإلكترونية إلى رفع مستوى الخدمات الصحية، وضمان توفر الأدوية للمستفيدين والتيسير عليهم عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية لاستلام الدواء من أقرب صيدلية متعاقدة مع وزارة الصحة.// انتهى //11:04ت م0038