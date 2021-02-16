غزة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واستوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم في أراضي الفلسطينيين الزراعية وسط أعمال تجريف شرق مدينة غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة ، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية انطلقت من موقع "ملكة" العسكري الجاثم على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، وتوغلت مسافة عشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شرق المدينة وسط أعمال تجريف، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية.// انتهى //11:17ت م0040