موسكو 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسسجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 13233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و459 وفاة.وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة وصل إلى 4099323 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 80979 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 17627 حالة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 3624663 حالة.// انتهى //11:17ت م0041