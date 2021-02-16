عام / روسيا تسجل 13233 إصابة جديدة بكورونا و459 وفاة
الثلاثاء 1442/7/4 هـ الموافق 2021/02/16 م واس
موسكو 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس
سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 13233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و459 وفاة.
وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة وصل إلى 4099323 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 80979 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 17627 حالة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 3624663 حالة.
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