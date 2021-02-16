القاهرة 04 رجب 1442هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأبدت جامعة الدول العربية قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وأثيوبيا والتقارير والتصريحات التي صاحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية بين الدولتين.وأكدت الجامعة في بيان لها اليوم التزامها الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء، مشيرة في هذا الصدد إلى وقوف الجامعة مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها.ودعت الجامعة العربية إلى الارتكاز على الحوار لمعالجة هذا الموقف في أقرب فرصة تأسيساً على الرغبة المعلنة للدولتين في حله بالطرق السلمية وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الجانبين.// انتهى //11:18ت م0042