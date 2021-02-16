حائل 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه السابع عشر لموسم سباقات العام الحالي بدعم من إحدى المؤسسات الطبية بحائل، وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.وأوضح مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي أن السباق يتكون من أربعة أشواط، حيث خصص الشوط الأول لفئة لم تربح على أرض الميدان، أما الشوط الثاني فخصص لمفتوح الدرجات، فيما خصص الشوط الثالث لمفتوح مواليد 2017، بينما خصص الشوط الرابع للدرجة الأولى حتى الثالثة.// رياضي //11:23ت م0044