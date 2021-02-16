الدمام 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسسلم تعليم المنطقة الشرقية 700 جهاز لوحي ذكي لمدارس تعليم الكبيرات ضمن مبادرة "همة حتى القمة"، التي تهدف إلى دعم طالبات مدارس تعليم الكبيرات في المنطقة بأجهزة لوحية ذكية لضمان جودة التعليم - عن بعد -.وأكد تعليم المنطقة الشرقية استمرار المبادرة في مختلف مدارس تعليم الكبيرات بالمنطقة وتسليم الأجهزة الذكية وفق خطة زمنية مجدولة، مشيراً إلى أن المبادرة حققت الأثر الإيجابي الذي يضمن استمرارية استدامة التعلم في ظل التحديات التي يواجهها في جائحة كورونا.وتأتي المبادرة استكمالاً لجهود وزارة التعليم في بث وشرح المحتوى التعليمي والذي يستهدف طالبات تعليم الكبيرات عبر سلسة الدروس الرقمية في قناة عين التعليمية.//انتهى//11:25ت م0045