الرياض 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأطلق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية أمس، مبادرة "الخزنة" التي تهدف إلى نشر التوعية المالية والتحذير من أساليب الاحتيال المالي، ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي لنظام المدفوعات لأكثر من 100 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى إمكانية الجهات الحكومية من الاستفادة من المبادرة.وتشمل المبادرة تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات تتضمن محاضرات ستُعقد افتراضيًا في عدد من الجامعات والمعاهد والمدارس في مختلف مناطق المملكة للتوعية بالمسائل المالية ذات الصلة بإدارة أموالهم ومدخراتهم وأساليب الاحتيال المالي والتحذير من الشركات الوهمية مع التركيز على إتباع الوسائل الآمنة، والتأكد من القيام بإدارة الأموال بكل يسر وسهولة واتخاذهم قرارات مالية سليمة في عدة مجالات كالإنفاق والادخار والتخطيط والاقتراض والاستثمار وإدارة الدين.وتشمل المحاضرات التوعوية التمكين من استغلال المنتجات الادخارية والتمويلية التي تقدمها البنوك، والاستفادة من جميع التقنيات الحديثة للتحول الرقمي، وذلك خارج أوقات التعليم الرسمية بواقع يومان لكل أسبوع " الثلاثاء – الخميس " على مدار الفصل الدراسي الواحد.// انتهى //11:32ت م0047