الرياض 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واستنطلق غداً منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الـ 19، بإقامة أربع مباريات.المواجهة الأولى والتي تجمع الرائد بضيفه الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، عند الساعة 3:55 مساءً، لم يظهر الرائد هذا الموسم بنفس المستوى الفني المميز الذي ظهر به في الموسم الماضي، حيث يقدم الفريق في هذا الموسم نتائج سلبية وضعته في مراكز متأخرة، حيث يحتل المرتبة 14 بـ 19 نقطة، في المقابل يسعى الضيوف لاستغلال أوضاع مضيفه وخطف نقاط المباراة ويحل الوحدة في المركز الـ 9 بـ 24 نقطة.وعلى أستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يستقبل أبها الباطن عند الرابعة مساءً، ويعيش أبها تذبذب واضح في المستوى والنتائج من مباراة لأخرى، ولم ينتصر أبها حتى الآن إلا في 7 مباريات ثلاث منها كانت على أرضه، أما الباطن والذي يدخل هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز والابتعاد عن مراكز الخطر حيث يحتل المرتبة 13 بـ 20 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المرتبة الأخيرة.وفي الرياض يستضيف المتصدر الشباب الفتح على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، عند الساعة 6:25 مساءً، ويسعى الشباب إلى تعزيز صدارته ومواصلة النتائج الإيجابية والمحافظة على الفارق النقطي بينه وبين أقرب منافسيه الأهلي والذي يبتعد عنه بفارق 4 نقاط، أما الفتح والذي حقق انتصاراً صعباً في الجولة الماضية من أمام العين، وكان آخر انتصار حققه الفتح كان في الجولة الـ 11، ويتطلع من خلال هذه المواجهة للوصول إلى النقطة 27.وفي جدة وعلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، يلاقي الأهلي صاحب المركز الثاني العين صاحب المركز الأخير في سلم الترتيب، عند الساعة 8:20 مساءً، ويتطلع النادي الأهلي للفوز على ضيفه ومواصلة مطاردة ومزاحمة الشباب على صدارة الدوري، فيما يدخل العين المباراة في ظروف صعبة وهو يقبع في المركز الأخير بـ 13 نقطة، حيث لم يحقق سوى أربع انتصارات وتلقى 13 هزيمة وتعادل في مباراة واحدة.// انتهى //11:36ت م0049