القاهرة 04 رجب 1442هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأدانت مصر اليوم الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل مساء أمس، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن تعازيها ومواساتها لحكومة العراق وشعبه ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي، مؤكدة دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره؛ وثقتها في قدرة العراق على التصدي الحاسم لتلك الممارسات الإرهابية، التي لن تُثنيه عن جهوده الدؤوبة في بسط الأمن على ربوعه، وبما يحفظ استقراره ويصون مقدراته الوطنية.// انتهى //11:37ت م0050