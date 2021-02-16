عمّان 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل في العراق، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية كافة، مؤكدًا موقف بلاده الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع.وأعرب السفير الفايز عن صادق التعازي والمواساة لذوي الضحية، والشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //12:18ت م0061