تبوك 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، ومحافظة تيماء, كما شمل التنبيه أمطاراً رعدية على محافظات الوجه وأملج وحقل تضمن أتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //12:18ت م0062