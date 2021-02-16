مسقط 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصل إلى 137929 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1544 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 129543 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 28 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 141 والمنومين في العناية المركزة إلى 42 حالة.// انتهى //12:19ت م0063