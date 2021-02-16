الخرطوم 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسوصل معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، إلى العاصمة السودانية – الخرطوم، اليوم، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين.وكان في استقباله في مطار الخرطوم الدولي، وكيل وزارة الخارجية المساعد إلهام إبراهيم محمد ومدير عام الإدارة العربية والآسيوية السفير فيصل يوسف وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر.// انتهى //12:23ت م0064