الجزائر 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بحالة ترقب تسود المشهد السياسي في البلاد حول اعتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون إجراء تعديلات وزارية على الحكومة الحالية وإعلان تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية شهر يونيو المقبل.وتناولت الوضع الوبائي ،مشيرة إلى قرب خروج الجزائر من حالة الحجر الصحي بعد تسجيل استقرار في عدد حالات الوفاة والإصابات المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا، ما شجع الحكومة على إصدار قرار بإعادة فتح المتنزهات والمقاهي في أغلب محافظات البلاد.وتحدثّت صحف الثلاثاء عن الجدل السياسي الدائر في تونس على خلفية التعديلات الحكومية التي أجراها رئيس الحكومة هشام المشيشي.وأخبرت عن تأكيد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، عدم إحراز أي تقدم في ملف تشكيل الحكومة العالق منذ أكتوبر الماضي، منبها أن ذلك يمنع تنفيذ الإصلاحات ويطيل معاناة اللبنانيين والمآسي التي يعانون منها.// انتهى //12:25ت م0065