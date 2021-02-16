الرياض 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجمات الصاروخية الإرهابية على مدنية أربيل بشمال العراق، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.وأعرب معاليه عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وعن تضامن المجلس مع جمهورية العراق الشقيقة في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.وأكد الأمين العام على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب، ونبذه لجميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، أياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.// انتهى //12:26ت م0066