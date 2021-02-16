الرياض 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عن موافقة مجلس إدارتها على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة (100%) مقرها مدينة الرياض.وأوضحت أن الشركة ستكون متخصصة في تقديم خدمات تأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها، وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.وبينت الشركة أن هذا التوجه يأتي متماشياً مع إستراتيجيتها في رفع مستوى الخدمات والحلول المقدمة لعملاء غاز البترول المسال في جميع أنحاء المملكة.// انتهى //12:42ت م0068