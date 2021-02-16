الكويت 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل العراقية مساء أمس وأدت إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم على قناعتها بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثني الحكومة العراقية عن مواصلة جهودهم في طريق بسط الأمن وسيادة القانون مؤكدة تضامن دولة الكويت مع العراق وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //12:52ت م0070