بيروت 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسعاودت الزوارق الحربية الإسرائيلية انتهاكها للمياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تنفذها في المياه اللبنانية خارقة بشكل متعمد قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أنه تم تسجيل 4 خروق بحرية من قبل زوارق حربية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 463 متراً، حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة ،مشيراً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //12:55ت م0071