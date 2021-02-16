نجران 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأطلق فرع وزارة النقل بمنطقة نجران أمس، حملة الكشف على الطرق بعنوان "نحو طرق متميزة آمنة"، تهدف إلى مسح وتقييم كامل شبكة الطرق بالمنطقة البالغ طولها أكثر من 2688 كلم .وأكد مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس وبران عطشان أن أعمال الكشف والتقييم تنفذ بكفاءات فنية وإدارية وطنية لرفع جودة شبكة الطرق والبنية التحتية بالمنطقة، لتوفير أعلى معايير السلامة والجودة لخدمة عابري الطرق والمستفيدين منها، امتداداً لنهج الوزارة المستمر بمسح وتقييم الطرق في جميع المناطق بشكل دوري.// انتهى //12:57ت م0072