جيزان 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واساعتمدت جامعة جازان برنامج الماجستير في اللغة الإنجليزية ، وذلك خلال الجلسة السادسة لمجلس الجامعة التي عقدت أمس، افتراضيًا برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.وأوضح عميد معهد اللغة الإنجليزية الدكتور سامي حمدي أن البرنامج يهدف إلى إعداد الخريجين وتزويدهم بالمعارف والمهارات المطلوبة لأداء مهنة تدريس اللغة الإنجليزية على النحو الأمثل، وتطوير الكوادر التعليمية لرفع مستوى الكفاءات الأكاديمية في المدارس والمؤسسات التعليمية من خلال تحقيق إتقان مختلف أساليب ومناهج تعليم وتعلم اللغة، وتصميم وتطوير المحتوى التعليمي .وبين أن البرنامج سيسهم في تحسين تدريس اللغة الإنجليزية في المملكة من خلال تأهيل الخريجين والمتخصصين لحياة مهنية مبنية على التطوير الذاتي المستمر والبحث العلمي ومراجعة الأداء، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف خريجي برامج اللغة الإنجليزية (أدب، لغويات، ترجمة)، ومعلمو اللغة الإنجليزية ، والمشرفون التربويون في تخصصص اللغة الإنجليزية .//انتهى//13:07ت م0074