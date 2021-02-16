المنامة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأدانت مملكة البحرين الهجمات الصاروخية على مدينة أربيل العراقية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوفها التام بجانب جمهورية العراق فيما تبذله من جهود كبيرة وحثيثة لاستتباب الأمن والاستقرار على أراضيها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم تجاه الأعمال الإرهابية ومرتكبيها.وأعربت عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //13:34ت م0084