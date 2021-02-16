الرياض 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسواصلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع جمعية السكري السعودية الخيرية، في تقديم عدد من المحاضرات والندوات والمسابقات - عن بعد - خلال جائحة كورونا، وذلك ضمن برامج الشراكة المجتمعية للإدارة، التي تهدف إلى تحقيق إستراتيجيتها بالاستفادة من مؤسسات وجمعيات القطاع الخاص، ومنها الصحية، بما يعود بالنفع لمنسوبي ومنسوبات تعليم الرياض.وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري، أن البرامج تأتي بما يعزز التعاون المشترك بين تعليم الرياض وجمعية السكري السعودية الخيرية، في إقامة المحاضرات والندوات الطبية والمسابقات الصحية وورش التدريب - عن بعد - خلال جائحة كورونا كوفيد ـ 19 على كيفية أخذ قياس السكر في الدم والطرق السليمة لأخذ الدواء المناسب لكل حالة إصابة بالسكري كما يحددها إخصائي السكري.وأشار الدكتور الهاجري إلى خدمات الجمعية والشؤون الصحية ستقدم لمنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم الرياض، حيث تشمل المرشدات والمرشدين الصحيين والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والمشرفات والمشرفين الصحيين، نظرا إلى أن داء السكري داء مزمن يؤثر في طريقة استقبال خلايا الجسم للجلوكوز أو كمية الأنسولين التي يفرزها البنكرياس، ما يؤدي إلى حدوث ارتفاع أو انخفاض غير طبيعي في مستوى السكر في الدم.ونوه مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية إلى أن الشراكة المجتمعية ستعمل على الجانب الوقائي من داء السكري، حيث يساعد على اكتشافه وعلاجه المبكر واستعادة مستوى السكر الطبيعي، ومنع الإصابة به بجميع أنواعه، راجيا السلامة للجميع.// انتهى //13:36ت م0085