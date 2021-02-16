حائل 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسكثفت أمانة منطقة حائل أمس، أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق "توكلنا".ونفذت الفرق الرقابية 713 جولة تفتيشية في مدينة حائل، أسفرت عن إغلاق 14 محلاً ومخالفة 88 منشأة، تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية، لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها.وأكدت الأمانة أن جميع المنشآت ملزمة بتحديد مواقع وقوف الزبائن من خلال علامات أرضية تضمن التباعد الجسدي، إضافة إلى أهمية تنظيم المرتادين بطريقة تمنع التزاحم، داعية الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.// انتهى //13:38ت م0086