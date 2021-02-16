تونس 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، بالعاصمة التونسية، المبعوث الخّاص للأمين العام للأمم المتّحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة الأممية، يان كوبيش.ونقل بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم تأكيد الجارندي التزام بلاده الثابت بمواصلة مساندة الجهود الأممية للوصول إلى حل شامل للأزمة الليبية، مؤكدًا على ما توليه تونس من أهمية لإنجاح المسار السياسي الليبي وتطلعها إلى أن يستعيد عافيته واستقراره بما من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على تونس والمنطقة بصفة عامة.وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وبذل كل الجهود اللازمة لدعم ليبيا في مساعيها الحثيثة لتركيز مؤسساتها الدائمة.// انتهى //13:52ت م0090