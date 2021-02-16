مكة المكرمة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية أجياد الفرعية، حملة مكثفة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الحملات الرقابية التي تقوم بها البلدية؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية.وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر الشريف، قيام الفِرق الرقابية بحملة على الباعة الجائلين والمباسط المخالفة في النطاق الإشرافي للبلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية لما لها من أضرار جسيمة نتيجة بيع المواد الغذائية المكشوفة في بيئة غير مناسبة وافتقارها إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، مشيراً إلى مصادرة 6 مباسط عشوائية بشارع جرهم وأجياد غير مرخصة وتفتقر إلى الاشتراطات الصحية وتُسبب إرباك في حركة السير، مؤكداً أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المباسط ومنع الباعة الجائلين من البيع بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.// انتهى //13:52ت م0091