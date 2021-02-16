الخرطوم 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسالتقى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، اليوم، بالخرطوم، معالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان جبريل إبراهيم.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها.// انتهى //14:00ت م0092