أبوظبي 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع عدة بمدينة أربيل و ضواحيها في إقليم كردستان العراق.وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.وعبّرت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //14:00ت م0093