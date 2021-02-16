حائل 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل اليوم، اجتماعا ـ عن بعد ـ مع عدد من مسئولي الإدارات الخدمية والأمنية بالمنطقة لمعالجة ظاهرة التسول عند الإشارات المرورية وفي الميادين العامة ، بحضور وكيل إمارة المنطقة عادل آل الشيخ.وناقش الاجتماع آليات التعاون للحد من هذه الظاهرة ومضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة بما يكفل حياة كريمة للمحتاجين والقضاء على هذه الظاهرة والحد من انعكاساتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية على المنطقة.// انتهى //15:17ت م0112